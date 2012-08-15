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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 08:57 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油下跌,因美国原油库存意外上升

路透新加坡8月15日电---美国原油期货周三在亚洲交易时段早盘下跌,回吐部分上日涨幅,因全球最大石油消费国美国的原油库存意外上升.

截止0007GMT,美国9月原油期货CLc1下跌0.21美元,至每桶93.22美元,上日结算价升0.70美元.布兰特原油LCOc1下滑0.14美元,至每桶113.89美元,上日结算价上涨0.43美元,录得5月3日以来最高结算价.

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