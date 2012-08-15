《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月15日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *中国中冶 100 30 9 8/16簿记建档 工商银行 AAA 8/17 8/20 ( 1618.HK )( 601618.SS ) 建设银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *新疆农资集团 4 4 12 8/21簿记建档 兴业银行 AA- 8/22 8/23 ============================================================================================= *宁波富邦 6 4 12 8/22簿记建档 浙商银行 AA- 8/23 8/24 控股集团 华夏银行 ============================================================================================= *浦东建设 3 3 12 8/22簿记建档 浦发银行 AA 8/24 8/27 ( 600284.SS ) ============================================================================================= *江苏弘盛 4 2 12 8/22簿记建档 华夏银行 A+ 8/24 8/27 建工集团 ============================================================================================= *上海远洋渔业 4.5 4.5 12 8/22簿记建档 兴业银行 AA- 8/23 8/24 ============================================================================================= 绍兴黄酒集团 5 2.5 12 8/15簿记建档 中信银行 AA 8/17 8/20 ============================================================================================= 中科英华 8 1.4 12 8/15簿记建档 民生银行 AA- 8/16 8/17 ( 600110.SS ) ============================================================================================= 二重重装 14 5 12 8/15簿记建档 农业银行 AA+ 8/17 8/20 601268.SS ============================================================================================= 中国建筑 50 30 12 8/17簿记建档 工商银行 AAA 8/20 8/21 ( 601668.SS ) 交通银行 ============================================================================================= 美克投资集团 3.5 12 8/17簿记建档 国开行 AA- 8/20 8/21 ============================================================================================= 龙城旅游 5 3 12 8/17簿记建档 南京银行 AA- 8/20 8/21 控股集团 ============================================================================================= 南昌市政公用 10 5 12 8/21簿记建档 中国银行 AA+ 8/23 8/24 投资控股公司 国开行 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *上海仪电 40 15 3 8/20簿记建档 工商银行 AA+ 8/21 8/22 控股集团 农业银行 ============================================================================================= *肥城矿业集团 13 13 5 8/22簿记建档 浙商银行 AA 8/23 8/24 ============================================================================================= *首都机场集团 51 51 5 8/22簿记建档 建行/中行 AAA 8/23 8/24 ============================================================================================= 中船重工集团 178 100 5 8/16簿记建档 建设银行 AAA 8/17 8/20 中金公司 ============================================================================================= 宝钢工程 10 10 3 8/16簿记建档 建设银行 AA+ 8/17 8/20 技术集团 ============================================================================================= 扬州汇银家电 3.9 3.9 3 8/20簿记建档 交通银行 A 8/22 8/23 (江苏省信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 福建轻纺控股 17 7 5 8/21簿记建档 光大银行 AA- 8/22 8/23 国开行 ============================================================================================= 江阴市新国联 8 4 2 8/21簿记建档 农业银行 AA 8/23 8/24 投资发展公司 ============================================================================================= 云天化集团 16 10 5 8/21簿记建档 中信银行 AA+ 8/23 8/24 浦发银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 丁淑琴