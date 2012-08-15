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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 10:02 BJT

〔烟草行业〕澳洲最高法院驳回主要烟草公司对反烟草营销法的质疑

路透堪培拉8月15日电---澳洲最高法院周三认可严格的新反烟草营销法,在烟草业巨头与反对吸烟者之间的一宗大型判例案件中,驳回烟草公司对新法合法性提出的质疑.

烟草业巨擘英美烟草(BATS.L)、英国Imperial TobaccoIMT.L、菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)、日本烟草(JT)(2914.T)对澳洲高等法院提出对新法的质疑,声称新法实际上抹杀了他们的知识产权,有违宪法.

澳洲最高法院认为强制企业移除所有商标,仅以纯橄榄绿色、并带有健康警示图标的包装出售烟草商品的法律是合法的,没有违反商标权.

澳洲的这项法律在全球同类法律中是最严格的,符合世界卫生组织(WHO)的建议,并得到英国、挪威、新西兰、加拿大和印度的密切关注,这些国家也正在考虑采取类似措施控制吸烟.(完)

--编译 白云;审校 吴云凌

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