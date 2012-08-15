〔烟草行业〕澳洲最高法院驳回主要烟草公司对反烟草营销法的质疑

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透堪培拉8月15日电---澳洲最高法院周三认可严格的新反烟草营销法,在烟草业巨头与反对吸烟者之间的一宗大型判例案件中,驳回烟草公司对新法合法性提出的质疑.
烟草业巨擘英美烟草(BATS.L)、英国Imperial TobaccoIMT.L、菲利普莫里斯(Philip Morris)(PM.N)、日本烟草(JT)(2914.T)对澳洲高等法院提出对新法的质疑,声称新法实际上抹杀了他们的知识产权,有违宪法.
澳洲最高法院认为强制企业移除所有商标,仅以纯橄榄绿色、并带有健康警示图标的包装出售烟草商品的法律是合法的,没有违反商标权.
澳洲的这项法律在全球同类法律中是最严格的,符合世界卫生组织(WHO)的建议,并得到英国、挪威、新西兰、加拿大和印度的密切关注,这些国家也正在考虑采取类似措施控制吸烟.(完)
--编译 白云;审校 吴云凌
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路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即