利比亚武装人员加入叙利亚反对派

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特8月14日电（记者 Mariam Karouny）---利比亚和爱尔兰混血儿Hussam Najjar对路透称，参加去年利比亚内战的经验丰富的武装人员已经到达叙利亚前线，帮助反对派训练和组织军队。他还称，叙利亚的情况远不如当初的利比亚。
Najjar来自都柏林，父亲是利比亚人，母亲是爱尔兰人。他是一名受过训练的狙击手，曾在Mahdi al-Harati的领导下参与一年前进攻卡扎菲在的黎波里的住宅。Harati来自利比亚西部山区，是一名有影响力的民兵领导人。
Harati目前在叙利亚领导一支部队，主要由叙利亚人组成，也包括一些外国人，其中有20位来自他自己的利比亚武装小组。Najjar称，Harati几个月前要求Najjar从都柏林赶到叙利亚加入他的阵营。
Najjar表示，为叙利亚反对派提供帮助的利比亚人包括通讯、后勤、人道主义事务以及重武器方面的专家。他们管理训练基地，并讲授战术。
Najjar称，当他看到叙利亚反对派落后的装备和混乱的组织时，他感到很吃惊，他认为叙利亚逊尼派穆斯林所受阿萨德的压迫远大于利比亚人所受卡扎菲的压迫。
Najjar指出，在他抵达叙利亚以后的几个月里，反对派的武器装备已经比之前“强大五倍”。他们已经获得了大口径防空武器和狙击枪。
组织混乱是个严重的问题。利比亚由于存在北约设立的禁飞区，反对派能够组织起大规模的训练营，但叙利亚反对派从未逃出阿萨德空军的打击范围。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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