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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:22 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货反弹,上日因俄罗斯出口缓解担忧而下跌

路透悉尼8月15日电---美国小麦期货周三上涨0.5%,收复上日的部分跌幅.因俄罗斯出售给埃及大量小麦,缓解了该国可能限制出口的担忧,导致上日小麦期货下跌.

尽管小麦期货价格小幅反弹,新作小麦本周仍下跌4.6%.

芝加哥期货交易所(CBOT)9月小麦期货WU2上涨0.51%,报每蒲式耳8.44美元,上日收低0.17美元,或2%.

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