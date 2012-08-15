〔美国个股〕巴菲特及其团队第二季对石油企业大量押注,减持消费类股

路透8月14日电---巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)第二季对石油企业进行了两项重大押注.

周二披露的监管文件显示,巴菲特在截至6月30日的第二季还大幅削减了伯克希尔哈撒韦持股最多的三家企业的持股比例.

该公司将宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)持股下调近20%,将卡夫食品KFT.O下调四分之一,并将强生(JNJ.N)持股削减大约三分之二.巴菲特2月时曾表示,鉴于强生召回产品,他可能将出售更多强生股票.

伯克希尔哈撒韦大举进入石油企业的举措是由投资经理Todd Combs和Ted Weschler推动的,在他们的指挥下,伯克希尔哈撒韦吸纳了逾2,800万股Phillips 66 (PSX.N)股票.由于大量股权在握,目前伯克希尔哈撒韦可能是Phillips 66的最大股东之一.Phillips 66此前是从康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)分拆出来的.