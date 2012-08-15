〔美国个股〕纽约梅隆银行股票在第二季获伯克希尔哈撒韦大举吸纳

路透波士顿8月14日电---巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)在第二季将对纽约梅隆银行(BK.N)的持股增加两倍多,为这家全球最大的托管银行投下重要的信心票.在过去五年中,纽约梅隆银行的股价表现一直落后.

根据美国监管文件,伯克希尔哈撒韦周二报告,截至6月30日持有1,870万股纽约梅隆银行股票,远高于3月底时的560万股和2011年底时的180万股.

纽约梅隆银行股价周二收报22.15美元,自2007年8月中旬以来共计下跌48%.标普500指数.SPX同期仅下滑3.4%.

该行部分业务已陷入低迷的获利环境中苦苦挣扎,受到全球市场活动萎缩和超低利率的打击.其外汇业务收入也大幅减少.

然而,尽管股市活动萎缩,纽约梅隆银行的托管资产仍稳步增长.例如,该行表示第二季托管资产增加约2%,至27.1万亿(兆)美元,说明业务仍呈现净增.

信用评级公司DBRS表示,纽约梅隆银行是第二季唯一一家取得托管资产增长的信托银行.DBRS称,明确而言,该行赢得了3,140亿美元新托管业务,在过去一年中的新业务总额接近1.3万亿美元.(完)