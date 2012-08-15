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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:28 BJT

〔台湾股市〕小幅开高,观光类股上涨

路透台北8月15日电---台湾股市周三开盘升0.14%,投资者买进饭店与百货商店运营商等本地消费类股,全球经济疑虑降低了其对科技出口股的热情.

加权股价指数.TWII开高10.56点,至7,489.81.观光类股.THOI涨0.4%,百货贸易类股.TDEI上升0.3%.(完)

--编译 张涛;审校 戴素萍

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