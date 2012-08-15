索尼今秋将推出PSM跨平台游戏服务

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山8月14日电(记者 Malathi Nayak)---索尼电脑娱乐(SCEI)将在今秋推出PlayStation Mobile(PSM)跨平台游戏服务，在PlayStation Vita掌机、 Xperia智能手机和平板电脑等设备上提供应用软件和其他内容。
SCEI周二表示，该服务将首先登陆日本、美国、加拿大等九个国家，其他国家陆续跟进。SCEI为索尼公司(6758.T)旗下子公司。
PSM原为PlayStation Suite，它为第三方软件开发商和出版商提供了一个平台，打造便携设备游戏等内容。
iOS和安卓设备生产商依靠内容提升硬件销量，并依靠开发者社区提供应用软件内容。
索尼未从成本和营收预期方面详述PSM计划，但该公司冀望移动和游戏设备的销售能带来长期的增长。
华硕电脑(2357.TW)和Wikipad都将加入该服务授权行列中。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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