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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆未在东京定盘后回落,趋于上涨

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* 美元/日圆从78.68升至东京定盘附近的78.90,受薪酬结算日(Gotobi)买需提振,没有回落迹象

* 79.00下方仍有卖盘,有些来自日本出口商

* 停止单大多位于79.00上方,吸引投机客介入

* 若有效上穿一目均衡基准线78.93和云区底部79.13,美元/日圆看涨.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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