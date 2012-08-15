〔基金行业〕仅有少数对冲基金持有Facebook股票,包括索罗斯的基金

路透8月14日电---周二多家美国顶尖对冲基金公布第二季的股票持仓情况,只有少数几家持有表现不振的Facebook(FB.O)股票.

披露截至6月30日为止持有Facebook股票的基金公司包括索罗斯和Steve Cohen所在的SAC Capital Advisors,以及John Thaler的JAT资本管理公司.

市场传言有许多基金公司在做空Facebook.基金公司和其他大型投资者没被要求一定在季度报表中披露他们的空仓情况.

Facebook自5月18日上市以来,股价已较38美元的发行价跌去46%.周二收低近6%,报20.38美元,之前团购网站Groupon(GRPN.O)公布令人失望的季度业绩.

有基金公司或许在5月Facebook上市之初或之后买过他们的股票,但在6月30日之前已将股票抛出.(完)