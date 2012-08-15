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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 09:49 BJT

〔中国新债〕农发行下周一将招标发行至多150亿元固息债,期限五年

路透上海8月15日电---中国农业发展银行周三公告称,将于下周一(20日)招标发行不超过150亿元人民币固息金融债,期限五年.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为农发行今年第15期金融债,按年付息,采用单一利率中标(荷兰式)招标方式,不设基本承销额.首场招标结束后,发行人有权以数量招标的方式,向首场中标的承销团成员追加发行总量不超过100亿元的当期债券.

该期债的具体招标时间为8月20日上午10:00-11:00.缴款日和起息日为8月24日,8月21日至24日为分销期,8月30日上市交易.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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