〔新债招标〕中国五年期国债中标利率2.95%,高于预期--业内人士

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透上海8月15日电---业内人士周三透露,中国财政部稍早招标的300亿元人民币五年期国债,中标利率为2.95%,高于此前2.89%的市场预测均值.
业内人士并透露,该期债首场投标倍数为1.27倍,边际(最优)中标利率为3.02%.
该期债为财政部今年第14期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.
该期债8月16日开始发行并计息,8月20日发行结束,8月22日起上市交易.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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