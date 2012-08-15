《热点透视》渣打愿缴3.4亿美元罚款和解,反将纽约州金融局一军

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撰稿 Antony Currie 编译 白云

路透纽约8月14日电---渣打银行(STAN.L)总算可以松一口气了,虽然为此付出不小代价.渣打同意支付3.4亿美元民事罚款,和解纽约州金融局(NYDFS)控诉其为伊朗客户处理超过6万笔交易,违反美国对伊制裁的指控.对于一家今年上半年营收是那笔罚款逾11倍的公司来说,支付罚款不是问题.但这或许算是个昂贵的提醒,告诉大家在纽约州开展业务成本不低.

首先,得面对纽约州金融局主管Benjamin Lawsky处理事情的方式.的确,这位前纽约州州长库莫的幕僚长试图从渣打获取一大笔钱.但那究竟为了什么?

Lawsky指控渣打为伊朗客户处理了价值约2,500亿美元的交易,直呼渣打是家"流氓机构",还威胁要取消它的银行业务执照,差点将渣打每日规模高达2,300亿美元的清算业务置于死地,而这可是渣打整个业务的核心所在.以此衡量,Lawsky对渣打开出的罚金还不到其声称违规交易规模的0.2%,感觉像是作出巨大让步.

也许他私底下接受渣打的解释--实际只有1,400万美元的交易违反制裁法.若真是如此,渣打理当受罚.罚金是那一交易规模的23倍,也许显得过于严厉,但应该能起到预期效果.不过,回顾起来,很难因此就给渣打贴上流氓机构的标签,还辱没其成功避开金融危机冲击的美名.

Lawsky还打乱了其它几家调查渣打的监管机构的步调,包括美国司法部、财政部和美联储.其中,美联储非常担心如今看来有夸大之嫌的Lawsky指控所带来的影响,以致于在Lawsky威胁要取消渣打银行业务执照后,美联储每隔三个小时就打次电话询问渣打的"流动性和业务状况".

总的来说,Lawsky进行了一场行之有效的老式检查行动,想不这样认为都难,在如今这个银行业饱受诟病的年代,这次行动恰巧也很好地体现了舞弄政治权术的影响.

不管怎样,Lawsky提醒大家,还有另外一家监管机构在盯着华尔街--现在想在纽约州经营银行业务,也许要耗费比业内预期更多的摩擦成本.(完)