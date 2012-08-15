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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 10:22 BJT

〔金属期市〕LME期铜在美国数据公布后持稳,关注中国经济情况

路透上海8月15日电---伦敦期铜周三持稳,因美国零售销售数据强劲的影响消退,且主要铜消费国中国尚未出现经济很快回升的迹象.

0124GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.1%,报每吨7,421美元.该期约前一交易日上涨0.3%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFcv1下滑0.3%,报每吨54,480元人民币(8,600美元).

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