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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 10:44 BJT

〔香港个股〕中石化天津炼厂将关闭部分炼油和乙烯装装置,因设备检修

路透北京8月15日电---一名行业官员称,中石化(0386.HK)天津炼厂将从周四起关闭日加工能力30万桶的炼油装置,按计划进行为期45天的设备检修.

在此次检修期内,该厂还将关闭年产100万吨的乙烯装置,至9月底结束.

中石化今年原油加工目标为450万桶/日,该天津炼厂约占7%(完)

--编译 李春喜;审校 程琳

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