〔香港个股〕中石化天津炼厂将关闭部分炼油和乙烯装装置,因设备检修

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京8月15日电---一名行业官员称,中石化(0386.HK)天津炼厂将从周四起关闭日加工能力30万桶的炼油装置,按计划进行为期45天的设备检修.
在此次检修期内,该厂还将关闭年产100万吨的乙烯装置,至9月底结束.
中石化今年原油加工目标为450万桶/日,该天津炼厂约占7%(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。