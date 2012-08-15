三星证人称苹果侵犯其三项专利

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州圣何塞8月14日电(记者 Dan Levine)---苹果与三星专利诉讼案进入第三周，三星电子(005930.KS)的一名专家证人周二在法庭作证称，苹果公司(AAPL.O)的iPhone和iPad侵犯了三星三项专利。
哈佛大学电气工程教授伍德沃德·杨(Woodward Yang)表示，苹果的产品使用了三星已经申请专利的移动设备的特性，包括通过电邮无缝发送照片。他也是三星首批证人之一。此前，苹果邀请的众多专家称，三星的手机和平板电脑侵犯了苹果的专利。
除此之外，三星的一名设计师也作证称，她在设计三星Galaxy S系列智能手机的图标时并未依赖苹果的设计。
苹果和三星在专利纠纷案上的对峙反映出两者对该行业霸权的争夺。两者拥有全球智能手机销量的逾一半。
苹果本周结束了有关自身专利主张的举证，随后三星开始召集证人。伍德沃德·杨表示，三星的专利早在2007年iPhone生产前便已申请。
杨把作证的重点放在与智能手机特性相关的专利方面，而非无线技术。其中一项专利技术涉及方便用户在相册中轻松找到相片。
在接受苹果律师比尔·李(Bill Lee)质问时，杨承认他并未看到三星在自家智能手机中使用这些特性的证据。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：张家伟
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即