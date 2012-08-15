〔中国新债〕贵州毕节16亿元城投债下周一发行,期限七年--消息

路透北京8月15日电---消息人士周三表示,贵州市毕节信泰投资有限公司将于下周一发行16亿元人民币固息城投债,期限七年,将在银行间债券市场和上交所挂牌交易.

上述了解情况的消息人士称,本期债券评级AA+,以价值36亿元的土地评估价值作担保,评级机构鹏元评级公司,由财富证券和国开证券联合承销.

募集资金用于毕节民用机场工程,飞雄机场高速公司建设以及3个棚户区和3个道路改造等公用基础设施建设.

毕节市信泰投资有限公司位于贵州省,目前在毕节市从事信托投资业的经营活动.属于当地政府的融资平台公司.

在稳增长的压力下,近期中国地方城投债发行节奏明显加快.欲浏览其它中国企业债发行情况,请点选《中国企业债发行日程表》[ID:nSB1711922](完)