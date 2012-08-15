〔中国新债〕贵州毕节16亿元城投债下周一发行,期限七年--消息

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京8月15日电---消息人士周三表示,贵州市毕节信泰投资有限公司将于下周一发行16亿元人民币固息城投债,期限七年,将在银行间债券市场和上交所挂牌交易.
上述了解情况的消息人士称,本期债券评级AA+,以价值36亿元的土地评估价值作担保,评级机构鹏元评级公司,由财富证券和国开证券联合承销.
募集资金用于毕节民用机场工程,飞雄机场高速公司建设以及3个棚户区和3个道路改造等公用基础设施建设.
毕节市信泰投资有限公司位于贵州省,目前在毕节市从事信托投资业的经营活动.属于当地政府的融资平台公司.
在稳增长的压力下,近期中国地方城投债发行节奏明显加快.欲浏览其它中国企业债发行情况,请点选《中国企业债发行日程表》[ID:nSB1711922](完)
--发稿 沈燕; 审校 屈桂娟
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。