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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 10:43 BJT

〔标题新闻〕上半年新兴市场私募股权基金已公布投资规模98亿美元,较上年同期减少34%--EMPEA

注:EMPEA为新兴市场私募协会的英文缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JE7P6]

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