〔中国公开市场〕仍可同时报正/逆回购需求,14天逆回购时隔六周或再现(更新版)

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路透上海8月15日电---中国央行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,且逆回购还新增了14天品种,此或意味着该期限逆回购时隔六周后将重现公开市场,除了反映机构的资金需求外,预计还会一定程度上压制机构对央行下调存款准备金率的预期.

业内人士周三透露,继周一后,中国公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限除七天期外,新增14天品种,正回购为91天.此前央行于7月5日进行了400亿元人民币的14天逆回购操作,利率为4%.

"(逆回购)期限延长了,说明不降准呗."北京一国有银行交易员称.

周二稍晚央行曾公布7月外汇占款年内再减少,业内人士指出,料将对下调存款准备金率预期形成新的支撑;上述交易员表示,央行允许申报14天逆回购需求,一定程度上将打击机构的降准预期,而资金面今年以来一直处于偏紧态势,今日二级市场上现券收益率亦继续上行,"(收益率)该上就上呗,上到一定程度就不上了吧."他无奈的说.

中国银行间市场隔夜质押式回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜品种周三早盘飙升了逾40个基点(bp),至3.1123%;现券市场上,剩余期限约4.51年的固息国债120003最新双边报价收益率CN120003=CFXM为2.9400%/2.9000%,上日尾盘为2.9000%/2.8750%.

中国央行数据显示,7月末金融机构外汇占款余额为25.6575万亿元;据此计算,当月外汇占款减少约38.2亿元,为继4月下降606亿元后再次减少.当月末财政性存款余额为3.5796万亿元,当月增加4,274亿元,表明相近数量的流动性被抽离商业银行体系,显示过去一个月银行流动性受到一定挤压.[ID:nSB1725126]

周一时一级交易商允许上报七天逆回购和28天及91天正回购的需求;周二央行则仅进行了500亿元人民币的七天期逆回购操作,中标利率持平于3.35%.[ID:nSB1724428]

上周央行进行了1,000亿元的七天期逆回购操作,利率持平在3.35%,当周净投放440亿元.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)