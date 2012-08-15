〔新债招标〕中国五年期国债利率受累资金面趋紧攀高,需求疲弱(更新版2)

(新增发行结果公告)

* 五年期国债中标利率2.95%,高于预期

* 首场投标倍数1.27倍,追加发行0.6亿元

* 资金面骤紧令机构投标热情偏低

路透上海8月15日电---中国财政部周三招标发行的五年期国债利率高于预期,今日资金面骤然趋紧,债市现券收益率应声上涨,一级市场亦难幸免,机构投标热情偏低拉高本期国债利率定位.

公告显示,财政部上午发行300亿元人民币五年期固息国债,获0.6亿元追加,最终发行量为300.6亿元.中标利率2.95%,首场投标倍数为1.27倍.此前利率预测均值为2.89%,预测区间2.85%-2.95%.另据消息人士透露,该期债边际(最优)中标利率3.02%.

上海一银行交易员称,"两方面原因,一个是钱紧,另外原来市场就预计这期债需求一般."

他指出,债市近期表现持续偏弱,机构对中期品种的看法尤为谨慎,因此一旦市场有风吹草动,中期债受到的冲击亦会更大.

银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三明显上行,市场间资金筹借难度自昨日下午起骤然倍增.今日央行仍允许公开一级交易商上报正逆回购需求,但新增了14天逆回购品种,引起市场关注.[CN/CN]

国家开发银行[CHDB.UL]周二对市场戏称为"福娃债"的五期固息债进行再次增发,此前几次发行中需求一般的一年品种此次受到追捧,收益率低于预期;而三年品种则遇冷,中标收益率偏高.[ID:nSB1724376]

二级市场上,剩余期限4.51年的国债120003CN120003=CFXS最新成交对应收益率为2.93%,高于上日尾盘的2.8850%.银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率约3.0012%.

今日新债为财政部今年第14期记账式附息国债,按年付息,采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率,全场加权平均中标利率为票面利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加当期国债.

该期债8月16日开始发行并计息,8月20日发行结束,8月22日起上市交易.(完)