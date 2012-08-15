〔中国煤炭〕国家发改委将今年全国煤炭产量目标设定为36.5亿吨

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京8月15日电---中国国家发改委近日下发通知,要求今年煤炭产量控制在36.5亿吨,并对内蒙古、山西和陕西前三大煤炭主产地做了减产预期.
这份名为"关于印发《煤炭工业发展“十二五”规划2012年度实施方案》的通知"称,预期内蒙古、山西和陕西三地今年煤炭产量分别为9.2亿吨、8.1亿吨和4亿吨,均低于2011年实际产量.
此前,因煤价跌跌不休,地方发改委开始介入煤电博弈.其中,陕西发改委就已经召开了省内电煤供应协调会,一方面协调煤价合理下降,一方面协调电企兑现合同,正常接煤.
根据国家发改委此前制定的目标,到2015年中国煤炭年产能目标41亿吨,产量控制在39亿吨.[ID:nSB1448680](完)
--发稿 张胜男; 审校 张喜良
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