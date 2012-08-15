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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 11:20 BJT

〔日本债市〕追随美国公债下跌,美国零售销售数据打击公债需求

路透东京8月15日电---日本政府公债价格周三连续第二日下跌,与美国公债的跌势一致.之前公布的美国零售销售数据好于预期,降低了固定收益资产的买需.

美国7月零售销售较前月增长0.8&,为四个月来首次成长,并高于预估的增长0.3%.该数据暗示,第二季经济增长放缓可能只是暂时性的.

9月10年期日债期货2JGBv1早盘收跌0.16点,至143.80,12月日债期货跌0.13点,报143.59.

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