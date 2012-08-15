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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 12:09 BJT

〔中国汇市〕人民币早盘略降,中间价再下探但总体成交仍平稳

* 人民币/美元早盘略降

* 人民币中间价持平于逾八个月低点

* 结售汇力量趋于均衡,成交与中间价渐靠拢

路透上海8月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘略降.虽然中间价再下探至逾八个月低点,但短期稳定预期支撑市场成交仍显稳定,继续维持区间整理态势.

交易员认为,近一段时间以来,此前过于强劲的美元购汇势头已有所减弱,结售汇渐趋均衡,因此汇价得以6.35元-6.36元区间震荡.如果海外市场不出现重大变化,这种盘势有望延续.

北京时间11:39,人民币兑美元即期报6.3609元,上日收报6.3586元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日为6.3482元,持平于逾八个月低点,上日报在6.3443元.

北京一银行交易员表示,最近购汇力量不象以前那么强了,"经常算是相对平衡.除了个别大的客盘会有影响,(汇价)整体还算是平稳."

前次人民币中间价低点为2011年11月30日的6.3482元.

离岸市场上,北京时间11:46,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3648/68元,上日尾盘报6.3630元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4315/45,上日尾盘为6.4215.

东京汇市美元兑日圆周三在一个月高位附近持稳,上日美国公布的零售销售数据强于预期,令有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)或推出更多刺激措施的讨论降温.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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