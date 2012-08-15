〔日本热股〕夏普暴跌10.4%至逾30年低点,因对公司前景疑虑加深

路透东京8月15日电---夏普(6753.T)股价周三暴跌10.4%至逾30年低点,因市场对该公司前景疑虑加深.

该股亦成为主板成交量第三高的个股.

高盛称夏普股价恐进一步下跌,并将12个月目标价从260日圆下调至190.德意志银行也将夏普评级从"持有"下调至"卖出",将目标价从365日圆下调至110日圆.

夏普股价周三午盘一度低见173日圆.(完)