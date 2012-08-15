〔日本热股〕夏普暴跌10.4%至逾30年低点,因对公司前景疑虑加深

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透东京8月15日电---夏普(6753.T)股价周三暴跌10.4%至逾30年低点,因市场对该公司前景疑虑加深.
该股亦成为主板成交量第三高的个股.
高盛称夏普股价恐进一步下跌,并将12个月目标价从260日圆下调至190.德意志银行也将夏普评级从"持有"下调至"卖出",将目标价从365日圆下调至110日圆.
夏普股价周三午盘一度低见173日圆.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周五称其做出终裁，认定自中国进口的碳合金钢板存在倾销和补贴行为，损及美国国内产业。