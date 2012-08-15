〔中国债市动态〕现券收益率上涨,资金显紧推高五年新债结果

路透北京8月15日电---中国银行间债市现券收益率周三早盘上涨.市场人士表示,资金显紧推高五年新债结果,加之申报14天期逆回购需求,一定程度上压制了政策放松预期,现券收益率应声上涨.

"今天现券收益率往上,资金面是推手,一级发行结果高于预期,."华东地区一银行交易员称,"政策预期一直落空,今天又让报14天逆回购需求,预期更加延后.失望久了,大家都有点心灰意冷."

他进一步表示,当前抛盘很重,买盘则主要集中在五年以内的中短债,且收益要求都会比较高,买卖双方的价格分歧较难弥合.

上海一大型券商投资经理则表示,仍存政策放松期许,故认为现券收益率进一步大幅上探的空间有限;交易盘杠杆率较前已有较大幅度的收缩,新发基金类资金在一定程度上成为接盘力量.

银行间市场隔夜及14天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周三早盘明显上行,市场间资金筹借难度自昨日下午起骤然倍增.今日央行仍允许公开一级交易商上报正逆回购需求,但新增了14天逆回购品种,引起市场关注.[CN/CN]

央行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,且逆回购还新增了14天品种,此或意味着该期限逆回购时隔六周后将重现公开市场,除了反映机构的资金需求外,预计还会一定程度上压制机构对央行下调存款准备金率的预期.[CN/MMTCN]

财政部周三招标发行的五年期国债利率高于预期,今日资金面骤然趋紧,债市现券收益率应声上涨,一级市场亦难幸免,机构投标热情偏低拉高本期国债利率定位.[ID:nSB1726486]

北京时间11:49,二级市场上,剩余期限在4.51年的固息国债120003券最新双边报价对应收益率CN120003=CFXM为2.9500%/2.9250%,上日尾盘为2.9000%/2.8750%;剩余期限在2.90年的固息政金债12国开29券最新双边报价对应收益率CN120229=CFXM为3.60%/3.47%,上日尾盘为3.55%/3.45%.(完)