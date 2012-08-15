《热点透视》欧洲央行在购债行动上面临顾此失彼的两难处境

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack; 编译 隋芬

路透伦敦8月14日电---若欧洲央行(ECB)想让它最近宣布的购债计划生效,就必须解决优先性的问题.投资者希望确保,当发生债务重组时,ECB的债权人位置不会再像上次援助希腊时一样,排在他们的前面.但解决这个问题会引发另一个问题,即ECB的债券组合资产可能会累积亏损,相当于巨额损失在欧元区内从二线国转到核心国,这会引发道德风险.

ECB总裁德拉吉承诺将解决优先性的问题,但没说明会怎么做.如果投资者觉得,ECB所持债券的求偿地位会高于他们,那么损失担忧就会加剧,从而推高债券收益率(殖利率)--而这正是ECB想要避免的.

ECB如果发布一则放弃优先债权人地位的声明,可能也不够.它可以告诉市场,比如在希腊债券上承担损失,自己是何用意.不过这么做甚至也可能没法让市场安心.解决优先性问题的一个极端方法是,让欧元区援助基金为ECB的潜在损失提供担保,就像英国财政部对英国央行的做法一样.

但这个问题的解决又会引发另一个问题--道德风险.德拉吉针对这一点的做法是,强调各国政府在购债计划开始前应接受一项援助和改革方案.但一旦投资者觉得政府在改革上态度摇摆不定或是无法开展有经济意义的改革,那么他们还是可能全体抛售债券.到那时,ECB为了稳住收益率将不得不大量买债--要么只能放弃.这两种情况下,政治后果都可能十分负面.

ECB打算将购债火力集中到较短期债券,表明这个问题也许是有解决办法的.ECB能够在不必面临债券大举抛售风险的情况下稳住收益率.但像一些人预期的那样买入不长于三年期的债券,意味着光西班牙和意大利的债券就要购买多达5,000亿欧元--假设这些国家的国内投资者还有勇气持有,则不用买入这么多.最好是集中购买更短期限的,比如说一年期,并随着政府改革的进行,再逐渐买入年限更久的.这也许不是市场所期待的"火箭炮",但也会有不小的威力,并能让政府保持警醒.(完)