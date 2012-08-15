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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 12:25 BJT

〔日本股市〕日经指数早盘回落,银行板块疲软

路透东京8月15日电---日股日经指数周三早盘下跌,银行股表现疲弱,尽管日圆兑美元和欧元走软提振出口类股.

日经指数.N225早盘跌0.2%,至8,914.80点,阻力位在200日移动均线8,959.77.东证股价指数.TOPX跌0.3%,至747.34点.(完)

--编译 张涛;审校 徐文焰

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