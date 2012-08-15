〔路透专访〕澳新银行或因资本规定严格而减持亚洲地区银行股份--CEO

路透墨尔本8月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)执行长Mike Smith周三表示,将考虑部分出售在亚洲地区银行持有的股份.

澳新银行在亚洲持有八家银行的股份,其中持有PT Panin Indonesia Bank(PNBN.JK)39%的股份、马来西亚AMMB(AMMB.KL)24%的股份、在中国持有上海农业商业银行[SHRCB.UL]20%的股份及天津银行[TJCBK.UL]17.6%的股份.

由于澳洲银行业监管机构对少数股权设有严格的资本规定,澳新银行所持亚洲的银行股份正在拖累其股东权益报酬率(ROE).澳新银行已敦促监管机构放宽相关要求,称这些要求比其他国家更严格.

澳新银行执行长Mike Smith表示,如果澳洲审慎监管局(APRA，Australian Prudential Regulation Authority)的裁定对澳新银行不利,那么该行将考虑减持其所持有的少数股权.

Smith在接受路透专访时称,"这的确意味着必须看看手中的选项."该行将于周五公布第三季财报.

Smith的战略目标是,到2017年,25%-30%的获利将来自澳新以外的市场.战略伙伴关系是这项战略的部分内容.

这项目标于去年设定,当时澳新银行远没有实现早前所制定的目标,即到2012年亚太地区为该行获利贡献20%.(完)