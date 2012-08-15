〔路透专访〕澳新银行或因资本规定严格而减持亚洲地区银行股份--CEO

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透墨尔本8月15日电---澳新银行(澳盛银行,ANZ)(ANZ.AX)执行长Mike Smith周三表示,将考虑部分出售在亚洲地区银行持有的股份.
澳新银行在亚洲持有八家银行的股份,其中持有PT Panin Indonesia Bank(PNBN.JK)39%的股份、马来西亚AMMB(AMMB.KL)24%的股份、在中国持有上海农业商业银行[SHRCB.UL]20%的股份及天津银行[TJCBK.UL]17.6%的股份.
由于澳洲银行业监管机构对少数股权设有严格的资本规定,澳新银行所持亚洲的银行股份正在拖累其股东权益报酬率(ROE).澳新银行已敦促监管机构放宽相关要求,称这些要求比其他国家更严格.
澳新银行执行长Mike Smith表示,如果澳洲审慎监管局(APRA，Australian Prudential Regulation Authority)的裁定对澳新银行不利,那么该行将考虑减持其所持有的少数股权.
Smith在接受路透专访时称,"这的确意味着必须看看手中的选项."该行将于周五公布第三季财报.
Smith的战略目标是,到2017年,25%-30%的获利将来自澳新以外的市场.战略伙伴关系是这项战略的部分内容.
这项目标于去年设定,当时澳新银行远没有实现早前所制定的目标,即到2012年亚太地区为该行获利贡献20%.(完)
--编译 王翔琼;审校 石冠兰/程琳
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