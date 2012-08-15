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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 06:20 BJT

****日韩经济指标预测--8月16日-8月23日****

路透8月16日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月13日当周--------------------------------

8月16日(四)

暂无重要经济数据

8月17日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------8月20日当周--------------------------------

8月20日(一)

暂无重要经济数据.

8月21日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 7月 -- -2.3%

进口(较上年同期) -- -2.2%

贸易收支(亿日圆) -- 顺差617

8月22日(三)

暂无重要经济数据.

8月23日(四)

2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 8月 -- 负2(完)

--编译 梁睿雪;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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