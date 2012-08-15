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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 12:44 BJT

〔中国新债〕首都机场集团下周三将发行51亿元中期票据,期限五年

路透上海8月15日电---中国首都机场集团公司周三公告称,将于下周三(22日)在银行间债市簿记建档
发行51亿元人民币中期票据,期限五年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日   上市日
              (亿元)   (亿元)    (年)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  首都机场集团  51       51       5   8/22簿记建档   建行/中行   AAA       8/23     8/24
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)  

  --发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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