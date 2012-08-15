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亚洲 | 2012年 8月 16日 星期四 06:19 BJT

****澳新经济指标预测--8月16日-8月23日****

路透8月16日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------8月13日当周--------------------------------

8月16日(四)

0130 澳洲平均周薪 截至5月的季度 -- +1.1%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +0.3%

产出物价 -- -0.1%

8月17日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------8月20日当周--------------------------------

8月20日(一)

暂无重要经济数据.

8月21日(二)

暂无重要经济数据.

8月22日(三)

暂无重要经济数据.

8月23日(四)

2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 7月 -- 顺差3.31

(年度) -- 逆差7.5

进口(亿新西兰元) -- 38.7

出口(亿新西兰元) -- 42 (完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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