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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 13:28 BJT

《汇市简讯》中国下调今年煤炭产量目标,受经济放缓拖累

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* 随着经济放缓,中国下调2012年煤炭产量目标--路透

* 自上周以来,中国不断传来利空消息

* 可能最终将打压欧洲及纽约汇市交易时段的澳元/美元走势

* 澳元卖权比买权更贵.(完)

--编译 于春红;审校 戴素萍

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