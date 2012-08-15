(重温稿)《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.23-1.28%

路透台北8月15日电---全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)周四将招标五年期及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.23-1.28%及1.35-1.38%.该公司具备良好债信与财务状况,但因属电子业且买盘以追求绝对报酬率优先,得标利率要太低也不容易.

据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.22%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.33%,最高在1.40%.

台积电将在周四上午竞标101-2期无担保公司债150亿台币,其中五年及七年期预计发行量分别为90亿和60亿台币,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.

台积电上次是在6月底标售公司债,当时五年期以1.28%定价,七年期则以1.40%定价,总计标售金额为189亿台币.[ID:nST0466580]

台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司先前公告,董事会通过核准募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.[ID:nST0463208]. (完)

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