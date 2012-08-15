(重温稿)《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.23-1.28%

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透台北8月15日电---全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)周四将招标五年期及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.23-1.28%及1.35-1.38%.该公司具备良好债信与财务状况,但因属电子业且买盘以追求绝对报酬率优先,得标利率要太低也不容易.
据接受路透调查的五家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.22%,最高在1.28%;七年期最低预估在1.33%,最高在1.40%.
台积电将在周四上午竞标101-2期无担保公司债150亿台币,其中五年及七年期预计发行量分别为90亿和60亿台币,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
台积电上次是在6月底标售公司债,当时五年期以1.28%定价,七年期则以1.40%定价,总计标售金额为189亿台币.[ID:nST0466580]
台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司先前公告,董事会通过核准募集无担保普通公司债,资金额度不超过450亿台币,以支应产能扩充的资金需求.[ID:nST0463208]. (完)
参看台湾债市相关新闻,请点选[TW-DBT-CMN]
--记者 董永年; 审校 张喜良
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。
* 美国经济第四季成长放缓，与初值一致 * 美联储官员讲话刺激3月加息预期 * 特朗普0200 GMT的讲话受到众人关注 路透东京3月1日 - 美元周三微涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员连番讲话提升了3月可能加息的预期，众人翘首以待美国总统特朗普即将发表的讲话。 美元兑日圆 涨0.3%至113.16日圆，欧元兑美元 跌0.1%至1.0565美元。 美元指数 最新上涨0.1%至101.48。 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，由于经济处于充分就业，通胀上升，3月会议很可能讨论升息。 货币市场期货行情现显示，3月升息机率约为70%，周初时为约30%或更低。 美联储官员的讲话显示出对通胀上升的担心，因特朗普承诺将推出大规模刺激举措，即