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货币新闻 | 2012年 8月 15日 星期三 16:39 BJT

〔表格〕英国7月请领失业金人数意外减少5,900人,远胜预估

路透伦敦8月15日电---英国统计局周三公布:

* 7月请领失业金人数减少5,900人(预估为增加6,000人);失业率为4.9%

* 截至6月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少4.6万人;失业率为8.0%(预估为8.1%),为2011年5-7月以来最低

以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):

请领失业金人数 7月 6月 6月初值 预估

较前月变动 -5,900 +1,000 (+6,100) 6,000

失业率(%) 4.9 4.9 (4.9)

失业人口(百万人) 1.5932 1.599 (1.6042)

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

4月-6月 1月-3月 2011年4月-6月 预估

失业人口(百万) 2.564 2.610 2.513

失业率(%) 8.0* 8.2 7.9 8.1

三个月变动(千) -46,000 n/a n/a

* 为2011年5-7月以来最低ILO失业率

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 李婷仪;审校 王洋

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