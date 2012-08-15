〔表格〕英国7月请领失业金人数意外减少5,900人,远胜预估

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透伦敦8月15日电---英国统计局周三公布:
* 7月请领失业金人数减少5,900人(预估为增加6,000人);失业率为4.9%
* 截至6月的三个月中按ILO标准计算的失业人口减少4.6万人;失业率为8.0%(预估为8.1%),为2011年5-7月以来最低
以下为详细数据(若非指明,数据均经季节调整,括弧内为前值):
请领失业金人数 7月 6月 6月初值 预估
较前月变动 -5,900 +1,000 (+6,100) 6,000
失业率(%) 4.9 4.9 (4.9)
失业人口(百万人) 1.5932 1.599 (1.6042)
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
4月-6月 1月-3月 2011年4月-6月 预估
失业人口(百万) 2.564 2.610 2.513
失业率(%) 8.0* 8.2 7.9 8.1
三个月变动(千) -46,000 n/a n/a
* 为2011年5-7月以来最低ILO失业率
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--编译 李婷仪;审校 王洋
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