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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 13:52 BJT

〔台湾股市〕小幅收低,全球经济放缓忧虑令科技出口商类股下滑

路透台北8月15日电---台湾股市周三收跌0.15%,投资者在近期升势之后稍歇,因担心科技出口商前景或受累于全球经济放缓.

加权股价指数.TWII收低11.51点,至7,467.74点,周二曾触及三个多月收盘高位.

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