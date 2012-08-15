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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:12 BJT

〔东京美债〕10年期公债持稳,此前公布的美国零售销售数据好于预期

路透东京8月15日电---美国指标公债周三在亚洲市场持稳,上交易日曾下滑,因为投资者押注乐观的美国零售销售数据可能会延迟美国联邦储备理事会(美联储,FED)祭出刺激举措的步伐.

市场仍寄望美联储最终可能会祭出更多行动以支撑经济,例如,通过购买公债的第三轮量化宽松(QE3).

但部分人士押注这些举措可能会晚些时候出炉,或者根本不会出炉.此前公布的美国零售销售报告显示,美国7月零售销售较前月增加0.8%,预估为增加0.3%.

另一份报告显示,美国7月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,创五个月来的最快增速.

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