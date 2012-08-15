版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元处于守势,中国经济疑虑成为获利了结的藉口

* 投资者削减欧元空仓

* 亚股走低令澳元和新西兰元承压

路透惠灵顿/悉尼8月15日电---澳元和新西兰元周三小幅下滑,追随亚洲股市的跌势,因中国经济成长疑虑和欧元空仓的削减被投资人作为获利了结的藉口.

澳元兑美元AUD=D4小跌至1.0468美元,盘初时报1.0490.新西兰元兑美元NZD=D4继近期大幅上涨后,今日跌至近三周低位,报约0.8040美元.

澳元兑美元上周曾攀涨至五个月高点1.0615;新西兰元兑美元在本月稍早也曾触及0.8224,为4月末以来最高位.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐