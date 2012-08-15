〔英国央行〕部分MPC委员有意扩大量化宽松计划--8月会议记录

路透伦敦8月15日电---英国央行周三发布8月1-2日会议的记录显示,部分政策委员本月曾有意扩大央行的货币刺激方案.之前英国央行刚在7月份将资产购买计划扩大500亿英镑.

MPC的九名委员全票通过维持7月达成的3,750亿英镑资产购买目标,但部分决策者认为这一决定是"艰难权衡"的结果,认为有充分理由扩大该目标.