版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:15 BJT

〔日本股市〕收跌,银行与钢铁类股下跌拖累大盘

路透东京8月15日电---日本股市日经指数周三收低,因银行与钢铁类股的跌势抵消了出口类股的涨势.日圆兑美元和欧元走软、以及美国零售销售和德国国内生产总值(GDP)数据好于预期,提振出口类股上涨.

日经指数.N225收低0.1%,至8,925.04点.东证股价指数.TOPX跌0.3%,报747.32.(完)

--编译 李春喜;审校 侯向明

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐