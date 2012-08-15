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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:21 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:中国负面消息令澳元/美元承压

0610GMT * 澳元/美元下跌0.11%,报1.0475;澳元/新西兰元微跌0.09%,报1.3002;欧元/日圆升0.18%,报97.12 * 缺乏反弹走势,持续有来自中国的负面消息令澳元/美元承压 * 在1.0450上方挂有买盘,但在1.0445下方挂有下档停止单;下行趋势令人担忧.(完) --编译 兰秀娟;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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