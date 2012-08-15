《美国农业分析》乾旱过后,"需求配给"将是玉米的新主题

撰稿 Karl Plume; 编译 王洋/梁睿雪/李婷仪/王翔琼/王冠中

路透芝加哥8月15日电---当一切尘埃落定后,预测这场半世纪来最为严重的乾旱对美国玉米和大豆产量造成的影响,或许是件容易的事.

随着收割季将近以及作物的成熟,多数贸易商对于预估今年的供给有着相当的信心.不论玉米每亩单产是120蒲式耳还是130蒲式耳,显然需求将超过供给,而且超越的幅度可能还很大.套用贸易的说法,需求将不得不实行"配给".

而远未弄清的,并且是比以往都要更难辨识的是,随着买家无奈降低购买量,以玉米作为原料来源的食物、饲料、燃料将会有多大幅度的减少.从食品公司到畜牧场,再到乙醇工厂,这个计算堪称复杂:最终用户能承受更高的价格么?他们能够以价格较为低廉的替代谷物维持目前的产量么?

对贸易商而言,情况是成倍的复杂化.相较于预测畜牧场、出口商、乙醇厂商和各种行业的玉米消费量,乾旱天气的所谓不可预测性简直就不值一提了.

由此,随着两个月的炎热天气一点点地损害产量以及玉米价格的稳步上扬,一些人对贸易商修正预估价格的崎岖过程做好了准备.

"需求可划分为如此多的类别,因此计算起来有点困难,"农业领域权威、伊利诺伊大学(University of Illinois)农业经济学家Darrel Good表示."虽然思考过程很清晰,但做出量化判断却非常主观."

过去两个月,美国农业部(USDA)将2012/13年度美国玉米产量预估下调了40.11亿蒲式耳,或27%,并将所有行业的玉米需求总量下调25.5亿蒲式耳,或19%.

目前预计,到明年夏季结束时,美国玉米库存料下降至6.5亿蒲式耳,为17年低点,这个水平接近于被认为能够预防供应恐慌的最低数量.而就在6月份,美国农业部的预估还是20亿蒲式耳.

几乎没有贸易商认为这将是最终数据,未来几个月美国农业部还将对此进行微调.

**"危险"市场**

从理论上来说,需求的变幻莫测会给精明的交易商带来机会,让他们能从动荡的市况中获利.但事实上,要将需求量化,所需的佐证资料往往差异过大且过于零碎,因此难以实现.

获得美国出口销售数据不难,它严格遵照每周一次的频率公布.但要了解别的方面,就意味着要搜索牲畜屠宰率、鸡蛋孵化量或农户为保住价格而杀死母猪数量等数据;要预期政府的乙醇政策;或还要向民间市场信息搜集机构了解养猪户用小麦替代玉米的数量.

嘉吉[CARG.UL]本周称将延后公布2013年玉米定价,暗示公司可能认为会在收集玉米信息方面遇到困难.

市场情绪从供应引发的恐慌,演变成一段时期内的需求疑虑,已经给价格带来压力.从上周五到本周二,芝加哥期货交易所(CBOT)的12月玉米合约就已跌4.2%,录得6月13日以来的最大三日跌幅.

从6月中旬到7月中旬,玉米合约开启一轮十分有序的涨势,先蹿升几天,然后休息一下再继续走强.合约价格很少触及涨停,连跌的时间也未曾超过两天.但是过去两周以来,合约价格表现为明显的上下起伏.

"第一个阶段走势是单向的,当时市场有点呈现出恐慌模式,试图根据每天的天气进行定价,"Four Seasons Commodities合伙人Malinda Goldsmith表示.该公司管理着5,000万美元投资组合,7月获利10%.

"然后你到了一个需求也大跌的阶段,随后市场开始愈发震荡.之后就进入十分动荡的阶段,我们现在就处于这个时期,价格大起大落."

她下了这样的结论:"现在开始变得危险了."

**乙醇让情况更复杂**

即便在最佳情况之下,想找出粮食的需求模型也很难.通常它被视为没甚么"弹性",也就是消费倾向于顶住高价格的影响.这一点可从历史假设找到有用的指引.

不过乙醇行业的兴起连带引进一组新变数.乙醇业消耗的玉米占美国产量的40%.姑且不论美国总统奥巴马今年同意免除乙醇混合配额的可能性,玉米交易商现在就必须对纽约汽油价格、巴西白糖出口及乙醇税收抵免做出判断.

"过去遭遇这种产量短缺的时候,乙醇生产尚未成气候,所以这个行业的反应将是全新的经验,"Good说.

美国农业部(USDA)本月调降2012/13年度生产乙醇的玉米使用量预估,下修4亿蒲氏耳至45亿蒲氏耳,为四年来最低.以那样的消耗速率来看,乙醇产量将比官方的2012年授权产量132亿加仑(500亿公升)还要少.

有些分析师称这项预估值太低.油价上升使得乙醇在某些地方仍比汽油便宜,提炼商将因而在混制过程中极尽可能地使用乙醇.

另外,估计有约20余家工厂产量将减少,这也有助于提高利润空间,足以维持产量.

"我认为,出口业将首先以相当大胆的速度展开需求配给,接着是畜牧业,然后是乙醇行业,"Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge说.

**出口减弱**

海外需求是这个难题的又一方面.虽然由于美国政府规定出口商须在交易完成一周内上报所有销售情况,理论上统计海外需求轻而易举,但预测年度出货速度仍是很棘手的工作.

美国农业部已将2012/13年度出口预估下调至28年以来最低,仅为13亿蒲式耳,其在过去两个月中各削减了3亿蒲式耳.

由于与2008和2010年价格飙涨情况不同的是,今年的供应压力发生在国内,所以很多进口商转向巴西等生产国购买.巴西今年的玉米产量创下纪录高位.

但进口商中也有很多开始更积极地寻求其它饲料来代替玉米,例如小麦.这股趋势帮助削减了全球小麦库存.两年前全球小麦库存曾触及2亿吨的纪录高位.

作为美国玉米五大传统消费国之一的韩国,近来购买饲料小麦尤其活跃.据美国农业部表示,韩国本作物年度小麦进口量触及520万吨的纪录高位,其中近290万吨用作牲畜饲料.该国玉米进口则降至三年来最低.

美国农业部称,新兴的玉米进口国中国本作物年度玉米产量料达2亿吨,创纪录高位,受此限制,该国玉米进口需求预计只有200万吨.今年稍早曾预计2012/13年度中国进口规模为700万吨纪录水准.

McCambridge称,"无论如何我不认为这一年的出口会很强劲.看到出口约12亿蒲式耳我也不会感到意外."

**养殖业首当其冲**

要预估禽畜养殖使用的玉米数量总是充满挑战,因为美国农业部的玉米库存数据是按季度公布.

随着网路的发明,预估者可以取得大量本地玉米和牲畜价格的资讯,有助于更清晰了解肉品和乳制品生产商的赢利能力.

但随着玉米价格攀升,且供应更难取得,生产商会倾向寻找替代品,如饲料用小麦,或将一部分饲料以更便宜的大豆壳或小麦麸等取代.

国内畜禽生产商是最大的传统玉米消费者,然而随着玉米用于乙醇生产,其所占比重已从20年前的60%以上缩减到37%.

他们感受到玉米价格高昂的压力.然而,除了母猪宰杀量增加这个养猪业缩减规模的迹象之外,公猪、牛和鸡并无减少的情况.

美国东南部部分畜禽养殖业已经从巴西进口玉米,西南部的养牛商则从加拿大引进饲料用小麦,但进口的数量都相对较少.

只要玉米价格维持高档,进口的数量就可能会增加,但在许多情况下,运输成本可能非常高昂,进而可能限制进口数量.

在此同时,饲料使用者可能会维持按实际用量采购玉米的策略,在价格下滑时增加买进,并试着最大程度降低损失.