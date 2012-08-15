美军太平洋上空试飞“乘波者” 设计时速为音速六倍

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶8月14日电---美国军方官员称，美军周二对极超音速飞行器“乘波者”（Waverider）进行了无人驾驶试飞。该飞行器设计时速为音速六倍。
加利福尼亚州爱德华兹空军基地（Edwards Air Force Base）发言人John Haire在一份声明中称，上午10-11点期间（1700-1800 GMT），一架B-52轰炸机发射了远程监控、近乎无翼的X-51A“乘波者”试验飞行器。试飞结果将在周三发布。
波音(BA.N)女发言人Deborah VanNierop发表声明称，按照计划，该飞行器将从爱德华兹空军基地运载至太平洋上空进行试飞。波音公司参与了该飞行器的建造。
“乘波者”的设计飞行速度是达到六马赫或更快，按此速度从纽约到伦敦只需不到一小时。军方打算利用其发展高速巡航导弹，而非商务飞机。
Haire称，X-51A在穆古角海军航空站（Naval Air Station Point Mugu）附近的加利福尼亚海岸开始飞行，在设定的试飞范围向北飞越太平洋。
“X-51A不可回收，换句话说就是一旦开始飞行，最终会落入大海，”Haire说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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