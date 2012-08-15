版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 16:41 BJT

中国有意促成叙利亚对立双方妥协

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月15日电---《人民日报》周三报导称，中国希望与叙利亚政府特使的会谈以及邀请叙利亚反对派代表访华有助于推动叙利亚问题政治解决进程。

《人民日报》警告称，叙利亚内战可能会陷入一个危险的新阶段。此前，叙利亚政府特使夏班(Bouthaina Shaaban)抵达北京，就叙利亚危机与中国领导人会谈。

中国媒体迄今尚未对此次会谈予以报导。但《人民日报》的一篇评论将其访华描述成是中国政府推动叙利亚问题政治解决做出的又一次努力。

评论称：“拖延叙利亚问题政治解决，叙利亚将陷入更加惨烈的内战，也将进一步搅乱中东局势。”

“在此关键时刻，中国邀请叙利亚总统特使访华，同时也在考虑近期邀请叙利亚有关反对派组织访华。这是中国为推动叙利亚问题政治解决做出的又一外交努力。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐