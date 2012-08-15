〔欧元债市〕德债期货跌破重要技术水准,触及六周低位

路透伦敦8月15日电---德债期货周三扩大跌幅,此前突破重要技术水准.

德债期货FGBLc1跌至日低142.06,此前跌破上周低位142.17和6-7月涨势的62%回档技术位142.22处支撑.

该合约现跌21个跳动点,至142.22.分析师观察今日市场是否会收在重要技术支撑之下,若真如此,则将此视为一个广泛的人气信号.(完)

--编译 许娜;审校 田建华

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