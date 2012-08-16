〔中国公开市场〕今日将进行900亿元逆回购操作,期限包括七和14天--业内人士

日本股市：日经指数早盘收低，投资者担心日圆走强
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
路透上海8月16日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行900亿元人民币逆回购操作,期限包括了七和14天,此亦为14天品种时隔六周后重现.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放750亿元.
其中七天期操作量为700亿元,14天期为200亿元.
周二央行进行了500亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率继续持平3.35%.此前央行于7月5日进行了400亿元的14天逆回购操作,利率为4%.
上周央行进行了总额1,000亿元的七天期逆回购操作,中标利率持稳在3.35%.正回购并未现身.当周央行净投放440亿元.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)
--发稿 丁淑琴; 审校 林高丽
路透东京2月17日 - 日本股市日经指数周五早盘下滑，市场担心日圆走强。同时金融股下挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位资深官员发表相对鸽派言论，推动美国公债收益率下滑。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/19 28 2.55% 300 2017/2/20 7 2.35% 200 2017/2/20
路透香港2月17日 - 主要提供医疗、健康及养老服务的北控医疗健康公布参与成立广州航空产业基金，总规模不少于500亿元人民币。