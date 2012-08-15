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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:39 BJT

〔澳洲股市〕小幅收低,资源类领跌

路透悉尼8月15日电---澳洲股市周三收低0.3%,对全球经济增长敏感的资源板块领跌,此前美国公布的零售销售数据引发对刺激举措是否会出台的质疑.

据最新数据,S&P/ASX 200指数收低11点,报4,281.2点.

澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)逆势上涨0.9%,至56.05澳元,此前公布全年获利增长4%,至70.9亿澳元纪录高位.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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