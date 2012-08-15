《汇市简讯》1.5675行权的英镑/美元期权将到期,等候英央行会议记录

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
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* 可以从今天的英国央行会议记录知道,是否有人给扩大量化宽松以及/或者降息投了赞成票
* 若记录显示立场温和,将利空英镑.支撑位是1.5664(亚洲低点)和1.5657
* 行权价是1.5675的期权今日到期.据称1.5700和1.5730(周二高位)有卖单.(完)
--编译 程琳; 审校 于春红
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路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透3月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月3日(周五)走势纵览。