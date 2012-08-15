《汇市简讯》1.5675行权的英镑/美元期权将到期,等候英央行会议记录

0638GMT

* 可以从今天的英国央行会议记录知道,是否有人给扩大量化宽松以及/或者降息投了赞成票

* 若记录显示立场温和,将利空英镑.支撑位是1.5664(亚洲低点)和1.5657

* 行权价是1.5675的期权今日到期.据称1.5700和1.5730(周二高位)有卖单.(完)

--编译 程琳; 审校 于春红

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]