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亚洲 | 2012年 8月 15日 星期三 14:48 BJT

《汇市简讯》在97.20-30处的卖单抑制欧元/日圆的涨幅,上方一路有卖压

0635GMT * 挂在97.20-30的卖单在亚洲市场多数时间里抑制欧元/日圆的涨幅 * 由此往上仍存在卖兴,在97.80-82双顶下方卖兴沉重 * 卖兴可能在98.00附近更为沉重 * 在97.85和98.00上方挂有停止单 * 稍早在97.00附近浮现买兴.(完) --编译 兰秀娟;审校 田建华 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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