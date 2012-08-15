〔中国股市〕沪综指收挫1.1%,银行股板块抛压涌现加剧市场恐慌情绪

中国经济：总量现在占全球15%左右，增量占比将近33%--发改委主任
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透北京8月15日电---中国股市沪综指周三收挫1.1%.银监会公布银行业不良贷款余额连续第三个季度上升,令银行股板块抛压涌现并加剧市场恐慌情绪;而中集集团B股转H股方案亦未被市场接受,个股抛压再现.
分析人士认为,投资者开始担心大盘会再创新低,但市场连续回落后正在积累反弹动能,且中报忧虑逐步消化,后期股指可能在2,100点附近震荡.
沪综指.SSEC收报2,118.945点,跌23.581点或1.1%.今日上海A股成交额缩至458亿元人民币,上日为595亿元.
湘财证券分析师徐广福认为,市场长期以来走势低迷,投资者持股意愿不高;而8月初以来大盘反弹后再次回落,也阻止了一些观望中的场外资金进场.
据证券时报报导称,8月以来已有长江电力(600900.SS)、二重重装601268.SS、中科英华(600110.SS)、中国建筑(601668.SS)等十余家上市公司披露发行短期融资券的公告,短期融资券发行近期呈井喷之势.
对此徐广福称,当前企业资金短缺现象还是较为严重,反映出国内企业结构不平衡的现状,但同时也看到由于整体经济的低迷,部分有资金的公司找不到很好的投资项目.这种状况预计在三季度内难以看到缓解的迹象.
中国银监会周三公布数据显示,上半年中国银行业净利润同比增逾两成.此外,截至二季度末,银行业不良贷款余额4,564亿元人民币,连续第三个季度上升;而不良贷款率维持在0.9%,与一季度末持平.[ID:nSB1726588]
银行股今日闻风全面下跌,上证金融地产指数.SSEFN挫低1.44%,招商银行(600036.SS)收跌2.26%,报9.94元.
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(000039.SZ)以跌停板作收,报11.79元.公司此前公告称,拟将其全部B股200039.SZ变更为H股,并以介绍方式在香港上市.[ID:nSB1726186]
沪深300指数9月合约CIFU2尾盘报2,350.0点,跌0.85%,成交量为192,509手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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